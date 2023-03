Da Redação

Piscina aquecida

Com o fim do verão e a chegada em breve de temperaturas mais baixas, os moradores do Pirapó esperam que a prefeitura faça a obra da piscina aquecida. Outra obra esperada depende da liberação da Caixa Econômica para construção das 42 casas na Caixa de São Pedro.

Haja fôlego

E dinheiro para o prefeito Júnior da Femac fechar e entregar as 60 obras até o final do ano que vem? São obras grandes como Hospital Apucarana de R$ 18 milhões, revitalização da saída de Curitiba, PAM entre outras. A grana, a partir de agora, tem que ser gasta na ponta do lápis para não faltar para obras.

Ensino integral do Paraná

Apenas 4,4% dos estudantes do Paraná estão no ensino integral na escolas públicas. Dos 374 mil estudantes, apenas 28 mil estudam no ensino integral e têm aula o dia todo. Apenas 253, das 2100 escolas do estado têm estudo integral. É muito baixo o índice de alunos no estado do Paraná em relação a outros estados.

