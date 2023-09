Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Candidatos melancia, vermelhos por dentro e verdes por fora, não terão espaço nas eleições de prefeito. O candidato a prefeito participa de muitos eventos no período eleitoral e, se quiser agradar a todos, mostra logo a sua cara.



continua após publicidade .

Máquina na eleição

A máquina administrativa da prefeitura tem muita força na eleição. Vamos recordar. Em 2.000, o prefeito Carlos Scarpelini fez cerca de 19 mil votos. Em 2004, Valter Pegorer fez 34 mil votos. Em 2018, João Carlos, com apoio da máquina, fez 35 mil votos. Já em 2012, João perdeu a reeleição, mas ainda assim, fez 19 mil votos. Em 2016, Beto, com a máquina, fez 60 mil votos. Em 2020, Júnior Femac, também com a máquina, fez 37 mil votos. Ou seja, a máquina tem, no mínimo, 20 mil votos para o candidato apoiado por ela para começar a eleição.

continua após publicidade .

Reforma eleitoral

Já está em andamento a mini reforma eleitoral no Congresso para as próximas eleições. Pouco muda. Os deputados estão mais preocupados com as prestações de contas de partidos e federações. Na propaganda eleitoral, a mudança é que não será mais obrigatório o uso do nome da coligação e do vice-prefeito nas inserções nas redes. Todas as mudanças deverão ser aprovadas em setembro, um ano antes da eleição.

Povo atento

continua após publicidade .

Muita gente criticou ontem a foto do candidato Rodolfo Mota junto ao pessoal do PT. Rodolfo andou com a camiseta de Bolsonaro na última eleição. “Ficar com os pés em duas canoas” não dá certo em eleição.

Chapa pura evangélica

Adan Lenharo e Danylo Acioli podem formar uma dupla evangélica para disputar a eleição de Apucarana. Lenharo é o favorito a ficar com número 22 e com o apoio de Bolsonaro e Michelle em Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News