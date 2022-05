Da Redação

Vota Apucarana

continua após publicidade .

Os candidatos de Apucarana terão que correr os municípios do Paraná a procura de votos para somar com os votos de Apucarana para conseguirem a vitória nas urnas. A população de Apucarana irá fazer sua parte, mas os candidatos terão que trabalhar para conseguir ter sucesso.

Podemos invadido

continua após publicidade .

O que procuravam? Marginais invadiram a sede do Podemos Estadual na madrugada de quinta para sexta, vasculharam tudo e não levaram nada. O que procuravam os bandidos? Fundão só em agosto.

Rindo à toa

O senador Álvaro Dias está feliz da vida com o resultado da pesquisa de intenções de voto para senador no Paraná, onde ele aparece em primeiro lugar com mais de 60% dos votos válidos. Em segundo aparece Doutor Rosinha do PT. Pesquisa registada no número 08031-2022 e BR 01607.2022.