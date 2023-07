Da Redação

Eleições já movimentam Apucarana

Coloquei na edição de ontem uma lista de possíveis candidatos a vereador com chances de vitória e deixei dois nomes fora: Doutor Odarlone Orente e Danylo Acioli. Odarlone deve ser candidato a prefeito pelo PT, enquanto Acioli é um nome lembrado para vice. Se forem candidatos a vereador, entretanto, terão grandes chances de vitória.



Demorou

O Hospital da Criança e Maternidade que está sendo construído em cima do Hospital Providência pela Secretaria de Saúde do Governo Estadual está atrasado. O projeto foi lançado em setembro de 2020 para ser construído em 20 meses, com um custo de R$ 16 milhões.

Gleisi senadora

Caso o senador Sérgio Moro seja cassado e nova eleição seja convocada, o PT deve lançar Gleisi Hoffmann como candidata. A primeira-dama Janja deve apoiar Gleisi.

Briga nos bastidores

O rompimento do secretário de Estado Beto Preto e o atual prefeito Júnior da Femac já passa de 4 meses, mas publicamente não existe briga, somente nos bastidores. A turma de Beto continua na prefeitura e, por outro lado, Júnior não dispensou ninguém.

Fundão

O fundo eleitoral, ou dinheiro público para as eleições, é o grande sonho dos candidatos. Muita gente vira candidato pelo fundo que, além de pagar as contas da campanha, resolve a vida de alguns candidatos a prefeito. Em Apucarana, a média de valores para os candidatos deve ser cerca de 300 mil reais com cotas do fundão.

