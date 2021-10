Da Redação

Campanha: Chega de mortes na Rodovia do Café

Em 1996, a Acia presidida por Felipe Felipe lançou a campanha Chega de Mortes que visava o início das obras de duplicação da Rodovia do Café por Apucarana.

continua após publicidade .

Depois de 25 anos, as obras de duplicação Apucarana até Ponta Grossa ainda não terminaram e agora serão suspensas por causa do final de contrato com concessionárias.

A partir do dia 28 de novembro, as cancelas serão abertas, ficaremos sem equipes de socorros das equipes das concessionárias e as mortes serão mais frequentes.

continua após publicidade .

Ajudei a criar essa campanha da Acia na época e sei o que é sofrer um acidente na BR sem equipes de socorros.