Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Câmara Municipal de Apucarana irá fazer mais um repasse de sobras dos gastos para prefeitura ainda esse ano. Espera-se mais R$ 2 milhões em 2023 e mais R$ 4 milhões no ano quem. O presidente Molina quer devolver R$ 8 milhões para prefeitura em seu mandato de dois anos na presidência da casa.



continua após publicidade .

Espaço do Trabalhador

Dentro do plano de governo do pré-candidato Adan Lenharo está o Espaço do Trabalhador. Adan quer criar um espaço para concentrar várias atividades ligadas ao trabalhador. Agência do Trabalhador, setor de cursos profissionalizantes, área de exposição e feiras para comércio e indústria, setor de documentação e lazer. Adan já vem trabalhando seu plano de governo com uma comissão de vários setores.

continua após publicidade .

PT nas eleições

O PT nacional vai priorizar municípios com mais de 100 mil habitantes nas eleições. Embora sejam pouco mais 200, representam a metade do eleitorado brasileiro. O PT quer escolher e fechar os pré-candidatos até o fim de novembro para começar a trabalhar a eleição.

Beto candidato

continua após publicidade .

Caso Beto Preto queira ser candidato a prefeito de Apucarana, terá que deixar a Secretaria de Estado da Saúde até 5 de abril. Ou seja, a dúvida acaba no início de abril para os demais candidatos do seu partido, o PSD. Paulo Vital e Val Marques já colocaram os nomes para disputa.

Hospital Apucarana

Segundo o prefeito Júnior da Femac, 40% das obras do Hospital Apucarana estão prontas. Um material de fotos das obras está sendo produzido para o prefeito prestar contas e mostrar as primeiras imagens do hospital. O Hospital Apucarana será entregue no final de 2024.