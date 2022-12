Da Redação

A Câmara Municipal de Apucarana avançou bastante nos últimos dois anos com cortes de livro ponto, horas extras indevidas, salários irregulares, FG absurdas e diárias de moeda de troca. Dia 1 de janeiro, com nova mesa diretora e novo presidente, a população não irá aceitar recuos. Estamos de olho e desejamos uma administração séria com o dinheiro público.

O vereador Toninho Garcia foi eleito pela oposição. Ele ficou na primeira suplência e assumiu a vaga do falecido Pastor Valdir, que foi eleito na chapa de Rodolfo Mota. Na eleição da Câmara, Toninho votou com a situação, junto com grupo do prefeito. Já o vereador Marcos da Vila Reis foi eleito na situação, na chapa do prefeito Júnior da Femac, e na eleição para diretoria da Câmara foi candidato contra o candidato da situação. Ou seja, Toninho Garcia, eleito pela oposição, virou situação. Já Marcos da Vila Reis, eleito pela situação, agora é oposição.

O vereador Lucas Leugi não foi candidato a presidente da Câmara, mas garante que será candidato a prefeito na próxima eleição. Segundo Lucas, a oposição tem grande chance de fazer o prefeito no próximo pleito em 2024.

