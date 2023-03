Da Redação

Cafezinho

O atual vice prefeito, Paulo Vital, tomou café nesta segunda-feira de manhã com o deputado federal Beto Preto. O cafezinho estava com gosto de eleição 2024. Paulo Vital é pré-candidato a prefeito de Apucarana e precisa acertar com Beto os rumos da caminhada.

Força

A candidatura de Paulo Vital, do grupo da situação, precisa de força e mais visibilidade do candidato. Paulo precisa crescer na pesquisa este ano para chegar forte no ano da eleição. O sucesso da administração de Júnior é fundamental para eleição bem como o apoio forte de Beto Preto.

Já ganhou

O ex-vereador Rodolfo Mota acredita que a eleição está ganha e prefere ficar quieto na espera do tempo passar e mandar fazer o terno da posse. Eleição muda rápido e também não se ganha na véspera. Rodolfo perdeu as duas últimas eleições e não pode perder a terceira, que seria o fim de sua carreira política.

5 ou 6

Apucarana deve ter cinco ou seis candidatos a prefeito na próxima eleição na disputa para o cargo de prefeito. Mais certos no caminho estão Paulo Vital e Rodolfo Mota. A confirmar estão os nomes de Lucas Leugi, Jane Reis, Luis Bertoli e Adan Lenharo. Vai ser um briga boa e o vitorioso deve ganhar a eleição por uma pequena diferença de votos.

