Em Apucarana, 55% aprovam o governo Bolsonaro e 40% desaprovam.

Em relação ao governador Ratinho Júnior, 62% aprovam seu governo em Apucarana contra 31% que desaprovam.

Júnior da Femac é o mais bem avaliado dos três, com 78% de aprovação contra apenas 18% de desaprovação.

Beto na rede

O secretário Beto Preto passou fazer um trabalho profissional nas redes sociais com a divulgação do seu trabalho. Beto Preto é um político novo a nível de estado e tem muito a crescer nas redes sociais. Beto Preto é um bom nome para disputar uma vaga na Câmara Federal ou no Senado Federal.

Lula x Bolsonaro

A revista Veja divulgou este final de semana a pesquisa presidencial feita pela Paraná Pesquisas. Jair Bolsonaro ainda lidera em todos cenários no primeiro turmo e vencendo todos adversários no segundo turno.

O problema é que Lula já encostou. No segundo turno em uma disputa entre os dois, Bolsonaro tem 42,5% e Lula já tem 39,8%, um empate técnico dentro da margem de erro.

Lula vem subindo e se aproximando muito rápido nos últimos meses. Faltando 17 meses para eleição, tudo pode acontecer.