Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030

Até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro não poderá participar como candidato nas eleições. Com isso, Bolsonaro poderá apoiar seus candidatos do seu partido PL na próxima eleição de prefeitos. O julgamento deixando Bolsonaro inelegível pode ajudar ainda mais os candidatos do partido, os candidatos 22 na eleição.

ESPAÇO DA CULTURA

Ficou muito bonito o Espaço Cultural Cine Teatro Fênix. A obra concluída pelo prefeito Júnior da Femac (PSD) começou na administração de Valter Pegorer. Foi gasto cerca de R$ 1,4 milhão nas obras finais. Um centro cultural de tradição do norte do Paraná, recuperado e entregue à população. Junior da Femac consegue entregar mais uma obra parada, assim como foi o problema das enchentes na região da UPA e na entrega do sistema de esgoto e das 520 casas do conjunto Fariz Gebrim.

MELANCIA

Tem candidato verde por fora e vermelho por dentro. Ou seja, é PT de carteirinha, mas dá uma de candidato de Bolsonaro para surfar na onda dos votos. Não esqueça, nobre candidato, a rede, com seu arquivo de fotos do passado, desmascara qualquer candidato espertinho.

SALÁRIOS ALTOS



Enquanto alguns funcionários de carreira da Câmara Municipal de Apucarana ganham salários acima de R$ 20 mil e 30 mil reais, os ex-prefeitos, sem exceção, não recebem nenhum tostão da prefeitura. Fica a pergunta, vale mais a pena ser prefeito ou ser funcionário da Câmara?

ACIDENTE

Mais um acidente grave foi registrado na BR-376, KM 666, perto de Guaratuba. Um acidente previsível, já que a formação de engarrafamentos naquele local é costumeira. O acidente deste final de semana com dezenas de veículos envolvidos poderia ter tido vítimas fatais. São obras que se estendem por meses e nunca são concluídas. Até quando seremos obrigados a ficar parados nas filas, correndo riscos?

