Nos dias 15 e 16 de dezembro, Jair Bolsonaro faz sua primeira visita como ex-presidente na capital paranaense. No dia 15, Michelle reúne com 3 mil mulheres do PL e no dia 16 é vez de Bolsonaro falar com seu eleitorado. O pré-candidato a prefeito de Apucarana, Adan Lenharo, do PL, vai marcar presença no evento organizado pelo deputado federal Filipe Barros e demais membros do partido.



Paga hoje

O prefeito Júnior da Femac já pagou, em cinco anos, 59 folhas de pagamento e 4 folhas de décimo terceiro e nunca atrasou. Muitas vezes, inclusive, pagando adiantado, como ocorre hoje, e já está com o dinheiro reservado para segunda parcela do décimo terceiro e a folha de dezembro. Para Júnior, os funcionários públicos são prioridade: “pagamos rigorosamente em dia os salários dos servidores, sempre com reajustes de ganho real, incluindo encargos sociais”, frisa.

Faz o J

A pré-candidata do PT, Jane Reis, vem conversando com PDT, Rede e PSOL para estarem juntos na eleição. Os quatro partidos juntos teriam o melhor tempo de TV. Jane também já está estudando seu slogan e visual de campanha. “Agora Faz o J”, deve ser o slogan escolhido.

Rodolfo na espera

Enquanto não sabe ainda quem serão seus reais concorrentes, Rodolfo Mota só estuda seu plano de governo. Vem participando de reuniões, percorrendo bairros e conversando com moradores para alinhar suas propostas. A parte financeira do município é sua maior preocupação. A arrecadação vem caindo e os gastos aumentaram.

