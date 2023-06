Da Redação

Na campanha

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez mais de 50 mil votos em Apucarana, irá apoiar Adan Lenharo. Bolsonaro deve gravar e visitar Apucarana no período eleitoral.

História dos 80 anos

Nas próximas colunas, a partir de quarta feira, vamos mostrar as principais eleições em Apucarana e também vamos resgatar o que fizeram para cidade os últimos prefeitos da cidade.

Crescendo

As cidades vizinhas, como Arapongas e Ivaiporã, são exemplos a serem seguidos. Com bons administradores e com equipes profissionais para desenvolver e criar projetos, as cidades crescem e avançam. E só andar pelas ruas, para ver quantas obras os governos federal e estadual liberaram para esses municípios. O prefeito Sérgio Onofre, de Arapongas, tem uma ótima equipe de projetos e dois deputados - estadual e federal - atuantes que buscam recursos. O resultado é uma grande mudança na cidade nos últimos cinco anos. Ivaiporã, administrada por Luis Carlos Gil, é outra cidade em desenvolvimento. O sucesso destas cidades passa por gente profissional no planejamento do município e força política.

