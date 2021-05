Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Fontes de dentro do Palácio Iguaçu, informaram que o secretário de saúde do Paraná, Beto Preto, pode ser candidato a deputado federal pelo PSD partido do governador Ratinho Júnior.

Beto vem recebendo vários apoios no Paraná, essa semana seu nome vem crescendo nas regiões noroeste e sudoeste do Paraná.

No governo se acredita que Beto Preto tenha uma ótima votação em Curitiba.