O Hospital da Providência de Apucarana deveria fazer uma grande homenagem a Beto Preto, médico e secretario de Saúde do Paraná. Beto foi o político que mais ajudou o hospital em toda história da instituição, de mais de 70 anos. Só de investimentos mais recentes, Beto repassou para o hospital R$ 28,2 milhões, aplicados na construção da nova clínica de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), obras do Pronto Socorro e a transferência do Hospital Materno Infantil para prédio principal. Beto também quer transferir emendas do seu mandato de deputado licenciado para construção de um novo centro de quimioterapia do Hospital da Providência.



Candidatos a prefeito

Nos bastidores da política, seis pré-candidatos estão ganhando força para disputar a eleição. Rodolfo Mota concorre com o número 44 (União Brasil), Paulo Vital pelo 55 (PSD), mesma sigla de Val Marques (PSD). Lucas Leugi concorreria pelo 45 do PSDB, Adan Lenharo, do PL, com número 22 e Jane Reis, do PT, com número 13. A corrida é longa e só se ganha com os resultados das urnas.

Escolha de Junior

Faltando um ano para eleição, Júnior da Femac tem três opções de escolha de candidatos para apoiar com sua máquina administrativa. Júnior pode apoiar Rodolfo Mota, que faz uma oposição silenciosa. Outro nome que Júnior pode apoiar é Adan Lenharo, que faz inclusive parte de sua equipe e tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro. E tem a terceira opção: lançar um nome novo. Nas últimas seis eleições de prefeito em Apucarana, os candidatos da máquina fizeram no mínimo 20 mil votos, chegando a 60 mil em 2016.

Casas

A cidade de Arapongas já ganhou 683 casas em um investimento privado em parceria com Governo do Estado de R$ 98 milhões. O governo liberou até R$ 15 mil para aquisição de cada imóvel em um investimento de R$ 7 milhões. Agora, o governador liberou a construção de mais casas que vão chegar a 1.479 moradias.