Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto e Val

O secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, visitou a Festoque acompanhado pelo ex-vereador Val Marques. As fotos foram divulgadas nas redes. O nome de Val vem crescendo dentro do PSD estadual e pode ser a solução, formando a chapa Val prefeito e Vital vice, apadrinhados por Beto Preto.



continua após publicidade .

Camiseta



Rodolfo Mota, pré-candidato a prefeito, divulgou um vídeo nas redes criticando que os funcionários da Secretaria de Educação e pais de alunos dos CMEIs que participaram do desfile de 7 de Setembro foram obrigados a comprar uma camiseta para o desfile. Segundo Rodolfo, outro absurdo é que, mesmo Apucarana sendo capital do vestuário, as camisetas foram feitas no Mato Grosso.

continua após publicidade .

30 reais

O vereador Lucas Leugi também criticou a iniciativa da AME, que cobrou 30 reais por camiseta. Segundo ele, os funcionários ficaram revoltados: “querem fazer propaganda e nós pagamos a conta”, disse um funcionário, em off, para o vereador. O custo da camiseta também é questionado, uma vez que 30 reais é caro para o produto, que ainda foi feito fora da cidade.

Mota e o PT

Os líderes do PT de Apucarana, inclusive o deputado e presidente estadual do partido, Arilson Chiorato, foram fotografados junto com Rodolfo Mota, que divulgou a imagem em suas redes. A foto foi feita no almoço no Pirapó na Festa do Café, realizado neste domingo. Mota estava à vontade no encontro com pessoal do PT, afinal ele já foi PT.

Siga o TNOnline no Google News