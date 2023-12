Da Redação

Além do deputado estadual Alexandre Curi (PSD), conforme noticiado por essa coluna, outro nome forte do grupo político do governador Ratinho Junior para concorrer ao governo nas eleições de 2026 é o do secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado Beto Preto (PSD). Comenta-se nos corredores do Palácio Iguaçu e nos meios políticos da Capital que Beto Preto, inclusive, é o preferido do governador para candidato à sua sucessão, pela estreita ligação política e pelo importante trabalho que tem feito pela saúde em todo o Paraná



Na última coluna do ano, vamos aproveitar para analisar as hipóteses da eleição de prefeito de Apucarana. A cidade tem hoje quatro candidatos: Paulo Vital, do PSD, com apoio de Beto Preto e Ratinho Júnior; Rodolfo Mota, do União Brasil e que tem o apoio de Sergio Moro; Jane Reis, do PT, candidata de Lula; e Adan Lenharo, do PL, o candidato de Bolsonaro.

Com os quatro candidatos, a eleição é equilibrada. São dois candidatos de direita e dois de centro e esquerda. Com os 4 candidatos, o prefeito pode ser eleito com 25 mil votos.

Uma hipótese é ter apenas três candidatos, ficando de fora Adan Lenharo. Neste caso, o PL deixaria de ter candidato, para ir junto com o PSD de Vital. Beto Preto anda garantindo que o PL não terá candidato próprio, apoiando seu candidato Vital. Neste caso, Rodolfo leva vantagem, já que fica sozinho com os votos da direita.

Também um grande acordo pode sair, ficando apenas dois candidatos na disputa. Rodolfo Mota iria para o PSD e teria o apoio de todos, contra Jane Reis do PT.

