No sexto mandato de vereador, há mais de vinte anos na Câmara, o experiente Mauro Bertoli só observa o andamento da política de Apucarana. Para ele, tem muita gente querendo ser prefeito, podem sair cinco ou seis candidatos a prefeito, mas alerta que quem perder fica sem mandato, podendo dar adeus à política.



Grana curta



Os municípios, em sua maioria, registraram queda de arrecadação de ICMS e, por outro lado, no mês de julho tem a primeira parcela de décimo terceiro para pagar. A grana tá curta nas contas bancárias dos municípios no segundo semestre do terceiro ano de mandato dos prefeitos eleitos em 2020.

Dinheiro contado

A Prefeitura de Apucarana pagou o salário de junho dia 26, depois pagou a primeira parcela do décimo terceiro salário no dia 14 de julho e agora, no final do mês , tem que pagar o salário de julho. São quase R$ 50 milhões em 40 dias, haja caixa.

Comércio respira

Com R$ 50 milhões pagos pela prefeitura, o comércio respira neste final de mês de julho, mês de férias. Em agosto, tem o Dia dos Pais, uma data boa para comerciantes.

Hospital de Apucarana

A Secretaria de Saúde de Apucarana deveria convocar a imprensa e fazer um tour pela cidade, visitando as obras. Começando pelo Hospital de Apucarana, para mostrar o que já foi feito e como estão as obras do hospital. Depois poderia passar pelo Hospital da Providência para ver a obra do Hospital da Criança e Maternidade que está sendo feito em cima do Hospital da Providência, passar pela obra quase pronta da Unidade de Saúde do Afonso Camargo e finalizar passando pela UPA para ver como está o atendimento no local. A imprensa iria agradecer por poder mostrar o andamento da saúde do município para a população.

