Luz Led

Pirapó, Vila Reis e João Paulo irão ganhar iluminação Led. São 700 novas lâmpadas, que irão garantir segurança para população. A prefeitura continua investindo na iluminação da cidade, tudo em Led.

Ciretran Apucarana

Fernando Garcia continuará na chefia da 15ª Ciretran de Apucarana. A sua nova nomeação já saiu, já no começo do novo governo Ratinho Júnior. Fernando já está há tempo na chefia, desenvolvendo um excelente trabalho. Faça sol ou faça chuva, lá está o Fernando atendendo todos e todas sem discriminação. O cara certo no lugar certo.

Hospital

O vereador Lucas Leugi denunciou nas redes sociais que a empresa contratada pela Prefeitura não começou a obra do Hospital na segunda, dia 16. Segundo Lucas, somente alguns funcionários da prefeitura estão trabalhando no local. O prefeito Junior da Femac esclarece que os funcionários estão demolindo casas de madeira que serão reaproveitadas em outra área pública. São tábuas de peroba e a telhas também serão reaproveitadas. Os funcionários da prefeitura também estão tirando móveis do prédio. Quanto à empresa, Júnior garantiu que já estão trabalhando.





Aumento

O funcionalismo da prefeitura de Apucarana terá um reajuste de 7%, garantindo ganho real, já que o percentual é acima da inflação. Para os professores, a prefeitura seguirá o piso proposto pelo Governo Federal.