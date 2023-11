Da Redação

Cento e cinquenta e quatro milhões de pessoas no Brasil já têm acesso à Internet. Isso representa 84% da população e 16% dos domicílios compartilham internet com vizinhos. Em Apucarana, a cidade vai ganhar o projeto Cidade Conectada. Serão pontos públicos com internet gratuita para população. O projeto está sendo desenvolvido pelo secretário Danylo Acioli. A cidade conectada será mais um presente do aniversário dos 80 anos.



PT bate martelo

Jane Reis será a candidata a prefeita pelo PT em Apucarana. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, lançou o nome de Jane na última sexta-feira no encontro regional do partido. O PT terá um bom tempo de TV, o maior entre os candidatos. Jane Reis é professora, conhece a cidade de ponta a ponta e tem a força do governo federal ao seu lado.

Chegou a hora

Em 2016, Rodolfo Mota foi o vereador mais votado na história de Apucarana com 3.565 votos. Em 2020, fez 31,71 % dos votos para prefeito e perdeu para Júnior da Femac. Agora sai na frente e quer vencer as eleições. Para isso, está cuidando de todos os detalhes de sua campanha.

Bom de voto

Apucarana tem hoje cerca de 22 candidatos a vereador que fazem mais de mil votos na eleição. Eles estarão distribuídos entre os partidos e apoiarão os candidatos a prefeito. A metade dos candidatos tem a liderança do prefeito, Júnior da Femac, que ainda não escolheu seu candidato a prefeito.

Natal

Será dia 28 de novembro, a chegada do Papai Noel na cidade para comemorar o Natal da Família. A cidade está ganhando a iluminação de Natal em vários pontos. O comércio passa abrir no dia 7 de dezembro até 22 horas, período em que a população recebe o décimo terceiro e começa preparar as festas do final do ano.

