Apucarana completa 80 anos em 2024

Apucarana chega aos oitenta anos e uma grande festa de comemoração será preparada para marcar a data. O prefeito Júnior da Femac, que vem preparando a cidade nos últimos cinco anos com obras e desenvolvimento, quer grandes eventos para marcar os 80. Para isso montou uma comissão de festejos para idealizar e fazer acontecer eventos comemorativos em todas as secretarias da prefeitura. Para Júnior da Femac, não adianta trazer somente um super show no dia 28. “Temos que estar com a cidade linda, sem nenhum apucaranense passando fome e gerando oportunidades de empregos. A cidade é de todos, das crianças que recebem a melhor merenda do Paraná, até os idosos que curtem a piscina aquecida e os bailes. Ainda temos, sete meses para os últimos ajustes e obras para deixar a cidade cada vez mais pronta para seu aniversário”, finalizou Júnior.



Briga feia

Será uma verdadeira batalha para os atuais vereadores conseguirem a reeleição. Primeiro na escolha do partido, depois arrumar pré-candidatos para serem legendeiros. Cada partido tem direito a 12 candidatos para fazer os cerca 4.800 votos necessários para eleger um vereador.

Gente boa

Têm muitos candidatos bons de votos, loucos para conseguir uma cadeira na Câmara Municipal de Apucarana. Eliana Rocha, Neno Leiroz, Deco Araujo, Renata Borges, Sidnei Levelimp, Prof.Edson, Luis Vilas Boas, Macarrão, Sidrin, Rogério Almeida, entre outros.

Saúde

Apucarana pode melhorar muito a ação pública na saúde com três obras. Primeiro é preciso terminar o Hospital da Criança que está sendo construído em cima do Hospital da Providência. Outra obra é o PAM, projeto lançado pela Secretaria Estadual da Saúde e o Hospital Apucarana, que ficará pronto ano que vem.

