Casas em Apucarana

A cidade de Apucarana recebeu cerca de 4 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida, entre 2013 e 2016, na administração do PT, com Beto Preto prefeito. Com um déficit estimado de 3 mil moradias, a cidade precisa hoje da retomada do programa. O deputado federal Beto Preto terá que encaixar Apucarana na fila habitacional do País.

Hospital Apucarana

Começaram ontem as obras do Hospital Apucarana, lançado em 9 de abril de 2021. Hospital Apucarana será feito em 15 meses de obras com um custo de R$ 18 milhões. A obra é esperada pela população de Apucarana há mais de 20 anos.

Obras

O Brasil tem hoje 8.674 obras paradas, que o novo Presidente Lula terá que resolver. Aqui em Apucarana, a Prefeitura entrega novas obras na semana do aniversário. Asfalto novo, a nova UBS do Adriano Correia, a ampliação da escola Braga Cortes e o novo CMEI Isabel Holak, entre outras obras, estão na lista das inaugurações.





Fantástico

O programa Fantástico da Rede Globo mostrou uma reportagem com imagens chocantes do atentado em Brasília. A imagens das câmeras internas mostraram golpistas quebrando relógio do século 17, furando quadro e quebrando objetos, tudo pelo prazer de quebrar em nome do golpe. A conta vai ficar cara e juristas entrevistados no programa falam em penas de prisão que podem chegar a vinte anos.