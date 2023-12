Da Redação

Nos últimos 5 anos a prioridade foram as pessoas. A Prefeitura de Apucarana desenvolve vários programas para combater a fome. O programa Feira Verde troca alimentos frescos - principalmente hortaliças - por material reciclável nos bairros e distritos de Apucarana. Mais de 37 mil famílias já foram beneficiadas em 63 bairros. Já o Restaurante Popular de Apucarana atende a 300 pessoas por dia, com refeições balanceadas e de alto valor nutritivo, com preço acessível subsidiado pela prefeitura. O restaurante atende a pessoas em vulnerabilidade social e já serviu mais de 100 mil refeições desde sua criação. O programa de hortas solidárias envolve mais de 2 mil pessoas na produção de hortaliças e legumes orgânicos. O programa é desenvolvido em 36 espaços e, além de fornecer alimentos para os participantes para consumo próprio e comercialização, ainda realiza doações para instituições.



Espaço natalino

O Espaço das Feiras é a grande sacada de Júnior da Femac, que idealizou e criou o espaço para atender os pequenos produtores e acabou virando um ponto turístico. Agora a prefeitura vai abrir de 14 até 23 de dezembro o espaço para comemorar o Natal. Todos dias estão marcados eventos culturais, apresentações artísticas, praça de alimentação e vendas de produtos de artesãos.

Direito

Rodolfo Mota e Adan Lenharo disputarão os votos da direita. O apoio de Bolsonaro será muito importante, assim como de Michelle Bolsonaro, que tem grande força junto ao eleitorado evangélico.

Dinheiro na mão

Prefeitura, Câmara Municipal, Governo Estadual pagam décimo terceiro salário para seus funcionários, bem como as empresas privadas. É dinheiro na mão, época de comprar presentes, preparar ceias e viajar. Não esqueça de pagar as contas, porque no início do ano tem IPTU, IPVA, matrícula escolar, entre outras despesas.

