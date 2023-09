Da Redação

Uma obra que o povo de Apucarana espera é a reforma ou reconstrução do Terminal Urbano. A cidade merece um terminal confortável para as milhares de pessoas que passam diariamente no local. Dá para aproveitar a liberação do PAC e conseguir finalmente fazer esta obra.



Novo PAC



O governo Lula lançou o novo PAC. São R$ 65,5 bilhões para os municípios. Os prefeitos podem indicar obras entre 9 de outubro a 10 de novembro. Agora é correr com os projetos e buscar força política para conseguir as obras para o município.

Que fase



O prefeito Júnior da Femac, que esteve em Brasília esta semana, teve divulgação da viagem até nos veículos de comunicação da oposição. Quando a fase é boa, até a oposição bate palmas.

Casas do Fariz Gebrim

As 520 casas do Fariz Gebrim foram uma conquista do ex-prefeito Beto Preto, que começou as obras em 2014 e só não entregou em 2017, conforme o previsto, porque ocorreu um problema com construtora responsável. Em 2020, Beto Preto também ajudou a liberar junto ao governador Ratinho Júnior R$ 2 milhões para construção da estação de esgoto no Fariz Gerbrim e as casas foram concluídas.

Jogo de Truco

As eleições de Apucarana estão parecendo um jogo de truco, onde parceiros se comunicam por sinais para não deixar rastros. O mundo evoluiu e as redes estão aí para mostrar as verdades e comprovar fatos, mas os políticos continuam fazendo a política das antigas.

