Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana é sucesso

A cidade passa por um ótimo momento. Acaba de eleger um deputado federal depois de mais de trinta anos e está entre as melhores cidades do Brasil. Quinta cidade do Paraná , décima terceira da região sul e 51’ melhor do Brasil. Viva nossa cidade, uma cidade bem administrada, que valoriza seus moradores e respeita o dinheiro público.

continua após publicidade .

Júnior deputado

Com a votação expressiva do governador Ratinho Júnior, o prefeito Júnior deve assumir um cargo no governo pós-prefeitura e buscar uma cadeira de deputado estadual em 2026, dobrando com Beto Preto.

Novos cursos

Através de uma parceira da prefeitura e Senac estão sendo oferecidos quatro novos cursos de beleza para mulheres negras. São ao todo 75 vagas para cursos de estética da pele negra e embelezamento de cabelos afros e costura.

Siga o TNOnline no Google News