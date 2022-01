Da Redação

Apucarana 78 anos: minha terra, nossa terra

Conheci Apucarana em 10 de abril de 1960. Quando nasci e fui morar na Rua São Jerônimo, a cidade tinha 16 anos. Ali, dei meus primeiros passos. Passei minha infância na Barra Funda, no ‘fervo’ dos cereais. Estudei no Colégio Estadual Santos Dumont, na rua da minha casa. A cidade crescia rápido, a força dos cereais representava grande parte da economia da cidade.

Em 1969, Apucarana ganhou a TV Tibagi, afiliada da rede Globo, onde fui trabalhar com 14 anos. A emissora de TV fez com que Apucarana ficasse conhecida no estado e no Brasil. Aos 19 anos chegou a hora de partir. Mudei com o coração na mão, mas nunca deixei de amar minha Apucarana. Trabalhei nas últimas oito eleições para prefeito e nos últimos anos participo deste grande jornal, Tribuna do Norte. Não moro mais em Apucarana, mas vivo intensamente minha cidade.

Parabéns, Apucarana!