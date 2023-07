Da Redação

A aprovação da PEC da Reforma Tributária com 375 votos foi uma grande vitória de Lula. Ele acredita que aprovação da reforma é uma grande vitória do País. Foi a primeira grande vitória de Lula no congresso.

PT 100%



O PT, partido de Lula, votou 100% a favor da PEC da Reforma Tributária. Já no PL, partido de Bolsonaro, 75 votaram contra a PEC e 20 votaram a favor do projeto, contrariando o ex-presidente Bolsonaro. Os deputados do Paraná, Giacobo e Vermelho, do PL votaram a favor do projeto.



Vereador



O funcionário da prefeitura, Rogério Almeida, homem de confiança do prefeito Júnior da Femac, deve brigar por uma vaga na Câmara. Rogério é da Vila Regina, onde já foi presidente da associação de moradores e muito conhecido em toda cidade.

Máquina



Quanto vale a máquina administrativa em uma eleição? Quantos votos transfere a máquina para seu candidato? São perguntas que os políticos deveriam levar mais a sério em suas contas. Em Apucarana, nas últimas eleições de prefeitos, a máquina sempre fez cerca de 15 mil votos para seu candidato. Em uma eleição apertada, com três ou quatro candidatos, a máquina pode decidir a eleição.

Minha Casa, Minha Vida



A Caixa Econômica começou a financiar casas de até R$ 350 mil. Antes eram apenas R$264 mil. Com taxas mais baixas, dependendo da região, os juros vão de 4% a 8,16%. O governo federal também quer entregar todas as obras de casas que estavam paradas.