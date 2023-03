Da Redação

Acidente causou duas mortes na manhã desta quinta-feira (9)

Duas meninas morreram e quatro estão em estado grave, ao todo, 22 crianças e duas professoras e o motorista estavam no ônibus da Apae em Jandaia que bateu com um trem de carga no meio da cidade de Jandaia do Sul.

Até quando pessoas irão morrer com acidentes com trens.

Trincheiras deviam ser construídas nas passagens, para evitar mortes, é muito triste vê crianças perdendo vidas em pleno 2023 com acidente em passagem de trem dentro da cidade.

