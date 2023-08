Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ano que vem, 2024, é ano eleitoral. Teremos eleições de vereadores e prefeitos. É ano de renovar mandatos e continuar na política. Deputados e senadores trabalham nas eleições para ajudar seus vereadores e prefeitos. O dinheiro do fundão eleitoral - que é dinheiro público, é bom frisar sempre - corre solto, e os políticos voltam a gastar com a política à procura de votos.



continua após publicidade .

Por onde andam?



Os ex-prefeitos de Apucarana? Luis Biachi é aposentado e mora em Apucarana; Mirão continua trabalhando na agência de turismo da família em Apucarana. Carlos Scarpelini mora hoje em Arapongas; seu irmão, Zé Scarpelini, faleceu; enquanto Valter Pegorer se aposentou e mora em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Sucessor de Valter, João Carlos de Oliveira tem seu escritório de contabilidade e Beto Preto é secretário de Saúde do Paraná - ambos moram em Apucarana.

continua após publicidade .

Prefeito engenheiro

A passagem do engenheiro Júnior da Femac como prefeito mudou a cara da cidade em desenvolvimento. A cidade construiu cerca de 30 novos prédios nos últimos anos, ganhou rotatórias, 100% de asfalto nas ruas da cidade, sinalizou todo o trânsito e, principalmente, gerou empregos com incentivos às novas empresas. A cidade se desenvolveu no setor de avicultura e virou cidade Polo do vestuário.

Devolução

Será na próxima segunda-feira, dia 21, a devolução da Câmara Municipal para prefeitura. Espera-se cerca de R$ 2 milhões, referentes aos sete primeiros meses da gestão Molina. Os vereadores devem fazer um pedido para prefeitura gastar com médicos e segurança para cidade.

Siga o TNOnline no Google News