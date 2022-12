Da Redação

Alvaro Dias, o senador do Paraná

O senador Álvaro Dias usou a tribuna do Senado e suas redes sociais para se despedir do Senado Federal, depois de vários mandatos como senador. Álvaro Dias começou sua carreira como vereador em Londrina, tornou-se deputado estadual, foi deputado federal por duas vezes, governador e quatro vezes senador. Ao todo, foram 46 anos de mandatos, com 9 vitórias nas urnas e mais de vinte milhões de votos recebidos. Foi considerado um dos melhores governadores do Paraná entre os anos de 1987/90, aprovado por 93% da população. No Senado, sempre combateu a corrupção e foi eleito por várias vezes o melhor senador do Brasil. Nesta eleição de Senado, não apoiou nenhum candidato a presidente e acabou perdendo a eleição contra os governos federal e estadual. Nesta semana, agradeceu seus parceiros de Senado, recebendo várias homenagens e também agradeceu seu eleitorado e a população do Paraná. Tive a felicidade e gratidão de ter trabalhado por 36 anos com Álvaro Dias e pude comprovar seu trabalho e dedicação à vida pública. Álvaro Dias é o maior político do Paraná dos últimos 50 anos e uma referência nacional. Como diz na música de Jotaquest “DIAS MELHORES VIRÃO”.

continua após publicidade .

Presente de Natal

O deputado Pedro Paulo Bazana que foi eleito como primeiro suplente do PSD, irá assumir dia primeiro de fevereiro o mandato de deputado estadual. Arapongas ganha seu deputado estadual..

Siga o TNOnline no Google News