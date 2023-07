Da Redação

As eleições de governador serão em 2026 e já tem nome forte para disputa do governo do Paraná. O deputado Alexandre Curi é hoje um nome bem cotado junto aos prefeitos e deputados do Paraná. Curi fez 237 mil votos pra deputado estadual, um campeão de votos. O pessoal da Capital do Estado não abre mão de fazer o próximo governador.



Senado

A cassação do senador Sérgio Moro é esperada em vários partidos e todos preparam candidatos para uma possível eleição. O candidato do PL, Paulo Martins, já confirmou sua candidatura e disse que está tudo resolvido dentro do partido. Ricardo Barros do PP também está na disputa. Já Gleisi Hoffmann, do PT, deve ser a candidata de Lula.

Evangélicos

Os interesses dos evangélicos dentro da prefeitura estão sendo tratados pelo secretário de Assuntos Estratégicos, Danylo Acioli. Os evangélicos representam hoje uma grande fatia da população e precisam de gente cuidando deles junto ao Poder Público.

Frio e fome

O combate à fome em Apucarana é feito com muito trabalho e vários projetos de sucesso. Programas como o Restaurante Popular, com cerca 300 refeições /dia, distribuição de cestas básicas, hortas comunitárias e o projeto Feira Verde. Agora, no inverno bravo, a secretária de Assistência Social, Jossuela Pirelli, vem fazendo de tudo para combater o frio e proteger quem precisa.

Som alto

O vereador Tiago Cordeiro se reuniu com o pessoal da fiscalização da Prefeitura para começar a cumprir a lei do som alto, aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito Júnior da Femac. O vereador chamou a responsabilidade de criar a Rua Gastronômica, depois criou a lei do som alto e agora irá fiscalizar.