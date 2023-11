Da Redação

Agência do Trabalhador de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana está entre as 10 do estado do Paraná que mais colocaram trabalhadores no mercado em 2023. Foram 2.303 trabalhadores colocados entre janeiro a outubro, já obtendo o melhor resultado dos últimos 20 anos. Um belíssimo trabalho de Neno Leiroz.



Disputa

A candidata do PT, Jane Reis, já foi lançada pelo partido, assim como Rodolfo Mota, do União Brasil, já está garantido como candidato. Adan Lenharo, pré-candidato do PL, ainda espera uma definição final do partido. No PSD, os dois pré-candidatos, Paulo Vital e Val Marques, seguem em campanha e esperam a definição do partido para abril do ano que vem. Já o prefeito Júnior da Femac ainda não decidiu se lança um candidato ou apoia Adan ou Rodolfo.

Censura na Câmara

Na sessão da Câmara de Apucarana, os vereadores aprovaram uma censura para o ex-presidente Poim, descartando a possibilidade de cassação do vereador. Este é segundo caso que termina em pizza no legislativo apucaranense.

80 anos

Será uma grande festa para comemorar o aniversário de 80 anos. O prefeito Júnior da Femac está finalizando algumas obras para serem entregues em janeiro. A festa de aniversário terá barracas, corrida e shows. No dia 28, o show é com Raça Negra.

Quieto

Recluso, quieto e sem aparecer. Assim o vice-prefeito Paulo Vital toca sua campanha para prefeito de Apucarana. Faltando 10 meses para as eleições, a tática é quanto mais quieto melhor.