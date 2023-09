Da Redação

Depois de 5 anos de governo do prefeito Júnior da Femac, sua administração vem sendo reconhecida. Ano passado a cidade virou capital estadual do vestuário. Em agosto deste ano, Apucarana recebeu o Selo de Cidade Educadora (foto), sendo uma das 31 cidades do Brasil reconhecidas pela Associação Internacional de Cidades Educadoras. E nesta semana passou a ser a 9ª cidade do Paraná e está entre as cem cidades top do Brasil no ranking de cidades inteligentes.



Cabelo em pé



O pré-candidato Rodolfo Mota anda muito preocupado com a possibilidade de lançamento de candidatura no partido PL , partido do ex-presidente Bolsonaro. Segundo amigos, Rodolfo sabe que pode ter sua candidatura esvaziada com a saída dos eleitores de Bolsonaro para outro candidato.

Ratinho presidente



A dupla sertaneja Chitãozinho é Xororó lançou o governador Ratinho Júnior para presidente na corrida presidencial de 2026, em show em Foz do Iguaçu. E justificaram a ideia, citando Ratinho Junior como um político honesto, correto, de uma família maravilhosa.

Sete de Setembro

Cuidados especiais. O desfile de 7 de setembro terá uma vigilância especial da Polícia Federal em Brasília. Os Três Poderes estão sendo protegidos e o desfile será menor, sem discurso do presidente Lula.

Feriado

Vai viajar? Cuidado com as estradas. Sem pedágio, as estradas não estão boas. Todo cuidado é pouco, viaje de dia e bom feriado.

