Fortíssimo

O candidato Adan Lenharo, jovem, empresário e evangélico será um forte candidato para disputar a eleição de prefeito em Apucarana. Com número 22 e apoio de Bolsonaro e Michelle vem para brigar pela vitória.

Adan candidato

Está confirmada a pré-candidatura de Adan Lenharo pelo PL de Apucarana. O partido PL, comandado na região pelo deputado federal Filipe Barros, quer Adan Lenharo candidato número 22 em Apucarana. Adan terá o apoio do PL do Paraná e do casal Jair e Michelle Bolsonaro.

Feliz da vida

Com uma administração muito bem avaliada até agora, Júnior da Femac tá feliz da vida com o andamento das 40 obras que tem para entregar até o fim do seu mandato. Júnior tem feito expediente de trabalho de 14 horas por dia para vencer todas suas demandas.

Prestigiado

O secretário de gestão pública da prefeitura de Apucarana, Nikolai Cernescu, está prestigiado com prefeito Júnior da Femac. Nikolai trabalha muito, foi ele quem tocou todas obras de reformas das escolas e unidades de saúde do município. Com ele, as obras viram realidade e, sempre que precisa, ele bate na mesa.

