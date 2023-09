Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do PT estadual, deputado Arilson Chiorato, divulgou em suas redes uma foto com pré-candidato Rodolfo Mota, abraçados na Festa do Café no Pirapó. Comentei aqui na coluna que o PT de Apucarana pode apoiar Rodolfo para prefeito. Ontem, a nota foi divulgada nas redes como fake news. Mota conversa, abraça, tira fotos com pessoal do PT e Arilson divulga a foto em suas redes sociais. Ora, foi péssima repercussão para o candidato que já foi PT, depois vestiu camiseta de Bolsonaro e agora, novamente, tira foto com pessoal do PT. A pergunta é: o que tem de Fake News?



continua após publicidade .

Segurança

No final de agosto, a Câmara de Apucarana lotou para discutir a segurança da cidade. O que foi feito até agora na prática? A violência continua, com furtos, assaltos e, principalmente, agressão às mulheres.



continua após publicidade .

Fundo eleitoral

Os políticos que não têm mandato - quase a maioria - têm o fundo eleitoral para garantir suas despesas a cada dois anos. Outros candidatos vivem com a ajuda de padrinhos com ajuda financeira.

Urbanismo

continua após publicidade .

Apucarana é quarta cidade do Paraná em ranking de urbanismo. Resultado de um trabalho realizado pela prefeitura que levou 100% de asfalto nas ruas da cidade. As novas rotatórias e a sinalização do trânsito ajudam muito o desenvolvimento da cidade.



Fotos e videos

Os candidatos a prefeito para próxima eleição devem ficar ligados, pois as redes e os arquivos pessoais de fotos e vídeos serão usados nesta campanha. Não tem como apagar o passado e não adianta trocar de camiseta de acordo com o clima.



Siga o TNOnline no Google News