Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana nos anos 1970

Na série sobre prefeitos que marcaram a história da cidade, hoje vamos falar de Luis Antonio Biachi, que administrou nossa Apucarana de 1973 a 1977. Biachi é um político de grandes discursos e também de grandes obras. Biachi trouxe o projeto Cura para cidade, pelo qual fez muito asfalto de qualidade. Ele asfaltou o núcleo Castelo Branco, a região do Colégio São José, Vila São Carlos, Jardim Apucarana e Jardim São Pedro. Também fez o Lagoão, o Colégio Estadual Premen e o Colégio Padre José Anchieta. Criou o primeiro parque industrial da cidade, na saída para Curitiba. Foi o prefeito que mais fez escolas e postos de saúde e era o rei da zona rural. Sua maior obra foi o sistema de captação e tratamento de água.

continua após publicidade .

Michelle apoia

A ex-primeira-dama, agora no partido PL, irá apoiar os candidatos a prefeito da sigla. Os candidatos do PL em todo Brasil devem receber o apoio de Michelle. Em Apucarana, o PL deverá ter candidato próprio a prefeito e o nome mais cotado para contar com o apoio de Jair Bolsonaro e Michelle em toda campanha eleitoral é o do empresário Adan Lenharo.

continua após publicidade .

Tiago prefeito

O MDB, partido do vereador Tiago Cordeiro, vai querer ter candidato a prefeito em Apucarana. A cidade está entre as dez maiores do Estado e tem programa de rádio e TV nas eleições. O candidato do MDB deve ser o próprio Tiago Cordeiro.

Siga o TNOnline no Google News