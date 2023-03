Da Redação

Rotatórias na cidade

Vereadores de Apucarana querem mais rotatórias na cidade visando controlar e dar mais segurança no trânsito da área urbana. Eles pedem à Prefeitura que mais outras sejam construídas onde o tráfego de veículos é complicado. O vereador Mário Felippe (PROS), por exemplo, pede rotatórias na Rua Santos Dumont no entroncamento das ruas Wilson Santos Lucena e José Maria Pinto, na Vila Nova, e também na Rua Ouro Branco, no cruzamento com as ruas Pedro Álvares Cabral e Topázio, no Jardim Paulista. Marcos da Vila Reis sugere uma rotatória no entroncamento da Avenida Central do Paraná com as ruas Piratininga, Colombo e Panamá, no Jardim Diamantina.

continua após publicidade .

Pedidos ao secretário

Os prefeitos de Godoy Moreira, Primis de Oliveira (PSD), de São João do Ivaí, Carla Emerenciano (União Brasil), e de Novo Itacolomi, Moacir Andreola (PSD), foram recebidos nesta quarta-feira, em Curitiba, pelo secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. Eles fizeram uma série de pedidos relacionados à zona rural de seus municípios, a maioria referente à aquisição de óleo diesel visando abastecer as máquinas para recuperação das estradas rurais, após danos provocados pelas chuvas, e recursos para pavimentação de estradas com pedras irregulares. Eles foram acompanhados pelo deputado Artagão Junior (PSD).

Siga o TNOnline no Google News