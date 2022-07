Da Redação

Vereador como secretário

continua após publicidade .

O prefeito de Califórnia, Paulo Wilson Mendes (União Brasil), o Paulinho Moisés, nomeou o vereador e presidente da Câmara, Artur de Oliveira Neto (PSD), como secretário municipal de Esportes. Com isso, desde sexta-feira passada (dia 8) Artur se afastou da presidência da Casa e também de sua cadeira no Legislativo. Na vaga de vereador assumiu nesta terça-feira o suplente Claudemir Nunes Barbosa (PSD). Já a presidência da Câmara está sendo exercida provisoriamente pelo vice Ronaldo Onesino Martins (DC). Ronaldo Martins tinha um prazo de quinze dias para convocar eleição suplementar para a presidência do Legislativo, no entanto, ele já marcou a eleição para o próximo dia 18, às 19 horas, no plenário da Câmara.

Prefeito destaca os 53 anos da Amuvi

continua após publicidade .

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (foto), do PSD), fez ontem uma saudação pelos 53 anos da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), que congrega 26 municípios da região. “O Vale do Ivaí é o coração do Paraná. É onde encontramos o Paraná que produz alimentos, o Paraná das várias culturas. Aqui no Vale do Ivaí encontramos a cultura rural paranaense, com suas histórias, seus sabores e nossas músicas”, comentou Junior. Segundo ele, a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí é a guardiã desta belíssima região, que se destaca no agronegócio, turismo, comércio e indústria. “Para Apucarana é um orgulho participar desta associação que há 53 anos une as nossas cidades. Vamos continuar juntos trilhando os caminhos do Ivaí e melhorando a vida da nossa gente”, saudou o prefeito. Amuvi foi fundada em 12 de julho de 1969.

Siga o TNOnline no Google News