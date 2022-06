Da Redação

TRE-PR lança WhatsApp

continua após publicidade .

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) lançou um novo serviço de atendimento pelo WhatsApp, sob o número (41) 3330-8500. O lançamento faz parte das comemorações dos 90 anos do TRE-PR, instalado no dia 9 de junho de 1932. As comunicações oficiais enviadas pela Justiça Eleitoral nos 399 municípios do Paraná passam a acontecer por este número. Como medida de segurança, o TRE recomenda que todas as pessoas no Estado salvem o contato (41) 3330-8500 (com o DDD) em seus aparelhos telefônicos para evitar golpes com estranhos se passando por atendentes da Justiça Eleitoral paranaense.

Sérgio Souza apoia proposta dos combustíveis

continua após publicidade .

O deputado federal paranaense Sérgio Souza (foto), do MDB, disse ontem que apoia a proposta do governo federal de reduzir a carga tributária sobre combustíveis. “O governo propõe baixar o custo dos combustíveis e do gás de cozinha, zerando impostos federais e ressarcindo os estados que fizerem o mesmo com o ICMS. Isso pode diminuir os gastos com produção, segurando a inflação e deixando os alimentos mais baratos para os brasileiros. Esse tipo de proposta sempre terá o meu apoio”, manifestou o parlamentar através das redes sociais. Pela proposta em trâmite no Congresso, o governo pretende zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha, reduzir o ICMS e zerar tributos federais sobre gasolina e etanol e compensar, ao menos em parte, os estados pela perda de arrecadação.