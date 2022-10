Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pedro Bazana não conseguiu se reeleger, obteve 30.931 votos e ficou na primeira suplência

Dois dias depois do fim da eleição estadual, o 1º suplente do PSD, Pedro Bazana, já recebeu o recado do Palácio Iguaçu que vai assumir a cadeira de deputado estadual a partir de 2023.

continua após publicidade .

Pedro Bazana não conseguiu se reeleger, obteve 30.931 votos e ficou na primeira suplência — apenas nove a mais que Reichembach.

Ainda não se sabe quem será “puxado” pelo governador Ratinho Junior para o Poder Executivo, o que abrirá a vaga para Bazana, mas as bolsas de apostas sinalizam para o nome de Márcio Nunes — que foi secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo.

continua após publicidade .

Com informações, Blog politicamente

Siga o TNOnline no Google News