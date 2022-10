Da Redação

Prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC)

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), gravou ontem um vídeo pelas redes sociais em que agradece aos eleitores do município por terem dado uma votação expressiva à reeleição do governador Ratinho Junior (PSD), com 82%. A mesmo tempo, pede para que, neste segundo turno das eleições presidenciais, votem em Bolsonaro. “Eu nunca vi um presidente apanhar tanto da mídia como ele está apanhando, assim como ele apanhou no seu mandato inteiro”, afirma, justificando por que decidiu apoiar o presidente. Para o prefeito, Bolsonaro é o melhor para o Brasil e para Arapongas, porque o presidente sempre deu um acompanhamento aos municípios do Paraná. Onofre quer que sua cidade dê a Bolsonaro o mesmo percentual de votos dado a Ratinho Jr.

Outubro Rosa

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), está mobilizando todo seu secretariado no “Outubro Rosa” deste ano. O lançamento oficial está previsto para segunda-feira, a partir das 18 horas, no Cine Teatro Fênix. “Estamos preocupados com a queda do número de mulheres que fazem os exames preventivos de câncer de mama e de colo do útero”, argumenta Junior. A campanha deste ano, envolvendo principalmente as secretarias da Mulher e Família e da Saúde, será bastante abrangente, com mobilização de mulheres em empresas do comércio e indústria, nas escolas municipais e estaduais e participantes de todos os programas mantidos pela prefeitura.

