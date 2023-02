Da Redação

O senador Sérgio Moro (União Brasil) ficará cercado de petistas no plenário do Senado. Ele tomou posse como senador nesta quarta-feira, se elegendo pelo Paraná. Os lugares são divididos de acordo com o Estado do parlamentar – ele não pode escolher onde sentar, diferentemente da Câmara. As cadeiras são organizadas em ordem alfabética do Estado. Ao lado de Moro estarão Tereza Leitão (PT-PE) e Humberto Costa (PT-PE). À frente, o senador Wellington Dias (PT-PI), que assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social e dará lugar à suplente Jussara Lima, que vai sair do PSD para se filiar ao PT.

Abraço simbólico ao STF

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), servidores e funcionários deram um abraço simbólico ao prédio da Corte máxima do Judiciário brasileiro no início da tarde desta quarta-feira, em Brasília. A manifestação terminou com uma salva de palmas e ocorreu após a abertura dos trabalhos do judiciário e antes da primeira sessão do Supremo em 2023. O ato simbólico foi em defesa do Tribunal vandalizado por bolsonaristas radicais. O prédio foi invadido e depredado no dia 8 de janeiro, durante ataques terroristas em Brasília. Ministros passaram por todo o prédio aplaudindo os servidores. Depois, eles deram as mãos aos funcionários.

