Pastor Perci, Danylo Acioli e pastor Vicente Mariano

Apucarana sediou na manhã desta quarta-feira (18), na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, um encontro com representantes de todas as igrejas da Assembleia de Deus no Paraná.

Na oportunidade, foram consagrados 200 novos pastores e evangelistas do município e do Estado. A cerimônia foi coordenada pelo presidente das Assembleias de Deus do Paraná, pastor Perci Fontoura, e pelo vice Vicente Mariano, com a participação de 800 pastores e evangelistas de todo o Estado.

Na ocasião, também foram discutidas as demandas da Igreja Assembleia de Deus na política e em outras áreas. O secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Danylo Acioli, representou a deputada estadual Mara Lima (Republicanos) e o prefeito Junior da Femac (PSD) no importante evento religioso.



