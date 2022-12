Da Redação

Saudando Beto Preto I

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), comemorou nesta segunda-feira (19) a diplomação do ex-prefeito e atual secretário de Estado da Saúde, Beto Preto (PSD), como deputado federal. “A sua diplomação como deputado federal significa muito para nossa Apucarana. Foram 32 longos anos sem deputado federal. Agora nossa bandeira volta a tremular forte e alta em Brasília. Seja a voz de todos nós, sobretudo dos que mais precisam. Viva Beto Preto! Viva Apucarana! Deus abençoe nossa Apucarana e Vamos em frente!”, manifestou o prefeito Junior da Femac em suas redes sociais. O prefeito confia que na Câmara Federal Beto Preto terá todas as condições de realizar um bom trabalho em favor do Paraná e do País e, em especial, da região.

continua após publicidade .

Saudando Beto Preto II

O vice-prefeito de Apucarana, Paulo Sérgio Vital (PSD), que na eleição deste ano de 2022 fez dobrada com Beto Preto a deputado estadual, desejou ontem muito sucesso na nova trajetória política do médico Carlos Alberto Gebrim Preto. “Parabéns Beto Preto. Após 32 anos, Apucarana volta a ter um deputado federal. Que você possa levar o nome da nossa cidade e da nossa gente sempre nos grandes debates da Câmara Federal, com o seu dinamismo e coragem. Muito sucesso nessa nova caminhada. Vamos em frente”, disse Paulo Vital em suas redes sociais. Paulo Vital tem acompanhado de perto toda a trajetória política de Beto Preto e diz ter certeza de que ele fará um excelente mandato em Brasília.





