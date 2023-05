Da Redação

A Presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), do Campus da Unespar de Apucarana, Rafaela Mello, repassou a situação difícil que os estudantes estão enfrentando na instituição de ensino, entre elas a suspensão do funcionamento total do Restaurante Universitário.

A juventude do MDB de Apucarana, representada pelo presidente Jean Oliveira, serviu como ponte para a reunião que aconteceu na Câmara Municipal, com a participação do presidente da Câmara Vereadores, Luciano Molina e o vice-presidente Tiago Cordeiro.

A estudante de serviço social e representante dos estudantes, explicou a importância de manter em funcionamento o Restaurante Universitário (R.U). “O R.U, é uma política de permanência estudantil essencial, uma vez que o serviço impede a evasão escolar e mantém a integridade da instituição também ajuda principalmente estudantes-trabalhadores, que no seu dia a dia não conseguem fazer uma refeição descente e por muitas vezes moram longe do campus, que possui uma localização desfavorável para serem realizadas refeições nas proximidades, a opção de se alimentar na universidade, através do R.U acessível e de qualidade, é uma peça fundamental para a permanência estudantil e a ampliação da universidade, sabemos que a Unespar tem um papel fundamental pro município trazendo residentes de diversas cidades que se tornam membros ativos da comunidade e contribuem de forma direta para Apucarana, apoiar o R.U é apoiar o futuro do município".

"Somar lutas para que possamos contribuir com o crescimento da cidade, é um dos papéis da Juventude do MDB, a continuidade do serviço do R.U além de ser uma política de permanência estudantil de grande importância intervindo na evasão escolar como pontuou Rafaela, é também uma forma de contribuir com o desenvolvimento de várias áreas em Apucarana. A classe jovem precisa estar cada vez unida nas suas lutas a serem travadas, afinal, a solução de problemas vem da união coletiva”. diz Jean, Presidente da Juventude do MDB.

