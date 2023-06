Da Redação

Ratinho Junior admite candidatura ao Palácio do Planalto

O governador Ratinho Junior (PSD) admitiu à revista Veja deste final de semana que poderá se lançar candidato à Presidência da República na próxima disputa. Ele salientou que também quer fazer parte de um projeto político que possa transformar o País, mas sem esse negócio de extremismo entre direita e esquerda.

"Antes de 2026 temos outros três anos. Existe um mal do político de querer antecipar as fases e meu foco realmente está no Paraná. Mas estou feliz neste novo momento em que o Brasil apresenta novas lideranças, como a dos governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Quero fazer parte, sim, de um projeto político para o Brasil. Um projeto político que possa realmente transformar o país, que possa implantar uma agenda positiva, que saia desse negócio de esquerda e direita, de extremismo. Isso é muito prejudicial e não enche a barriga de ninguém", disse.

Quando questionado objetivamente pela "Veja" se deseja disputar o Palácio do Planalto em 2026, ele não descartou a possibilidade. "Isso tem que ser construído. Obviamente, se for o momento adequado, se eu tiver condições e se eu for a pessoa escolhida dentro de um projeto de grupo, partidário, posso ser uma opção. Mesmo se não for o protagonista desse movimento, quero ajudar a construir essa alternativa. Se ela vai ser vitoriosa, só saberemos em 2026. O meu estado é um estado protagonista, então é natural que meu nome possa estar no tabuleiro", respondeu.

