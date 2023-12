Da Redação

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD), esteve em reunião nesta segunda-feira, em Curitiba, com Darlan Scalco, chefe de Gabinete do governador Ratinho Júnior (PSD). Durante a reunião, foi acertada a presença do governador Ratinho Júnior (PSD) para a abertura da Movelpar Home Show 2024, evento que será realizado de 30/01 a 01/02 no Expoara Centro de Eventos. “A agenda do governador está cheia de compromissos para o início do ano, período que marca o retorno mais intenso das atividades logo após o recesso de final de ano. Então foi muito importante alinhar essa data com a chefia de Gabinete”, assinala o prefeito. Ele esteve acompanhado por Horaci Santos Neto, da E-10 Group, empresa organizadora da Movelpar Home Show. (Na foto: Sérgio Onofre, Darlan Scalco e Horaci Neto).

Honraria é sancionada

O governador Ratinho Junior (PSD) sancionou a lei que concede o título de Cidadão Honorário do Paraná ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Ratinho confirmou que vai participar da sessão solene da Assembleia Legislativa, marcada para o dia 15 de dezembro, de entrega da honraria. A proposta de homenagem foi apresentada pela bancada do PL, por iniciativa do deputado estadual Ricardo Arruda. A concessão do título foi aprovada por 29 votos favoráveis e oito contra, todos os contrários de partidos ligados à esquerda. Na justificativa do voto, o deputado Ricardo Arruda afirmou que “Bolsonaro foi o presidente da República que mais visitou e fez pelo Estado do Paraná”, citando diversas obras.

Agitação na Assembleia

O clima deve esquentar nesta semana na Assembleia Legislativa do Paraná. É que está prevista para as 13h desta terça-feira uma reunião do Conselho de Ética para que o deputado Matheus Vermelho (PP) apresente um parecer sobre a representação feita pelo presidente da Casa, Ademar Traiano (PSD), contra o deputado petista Renato Freitas. A ação foi proposta depois que o petista chamou Traiano de corrupto durante uma sessão plenária. Nos bastidores da Casa, ninguém arrisca um desfecho sobre o caso. Já disseram que o petista seria cassado, depois falaram em suspensão do mandato por 30 ou 60 dias e, agora, fontes da Assembleia acreditam que o relator pode sugerir apenas uma advertência ao Renato Freitas. Algum integrante do conselho também pode pedir vista.

Prestando contas

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Luciano Augusto Molina Ferreira (PL), fez no início da sessão ordinária desta segunda-feira uma prestação de contas referente ao exercício financeiro de novembro. De acordo com relatório apresentado em plenário para demais vereadores, o Legislativo fechou o mês com um saldo em caixa de aproximadamente R$ 1,7 milhão, contra R$ 1,2 milhão registrados no final de outubro. Juntamente com a equipe de finanças, Molina já está preparando a devolução de recursos e o fechamento do exercício. Devolução ao Executivo será feita após a Câmara saldar todos seus compromissos.

Risco de cassação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), defendeu nesta segunda-feira a cassação de políticos e candidatos às eleições municipais do ano que vem que utilizarem inteligência artificial (IA) para produzir e disseminar desinformação.

Segundo Moraes, o uso da IA no contexto político pode ampliar o alcance e o convencimento de eleitores por meio da desinformação. Por isso, a aplicação de punições, como cassação de candidaturas e de mandatos, seria importante para combater o problema nos próximos processos eleitorais.