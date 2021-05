Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Os vereadores Professora Jossuela (PROS) e Luciano Facchiano (PSB) apresentaram projeto de lei na Câmara de Apucarana, sendo aprovado por unanimidade, que concede passe livre nos ônibus do transporte coletivo urbano para as mulheres gestantes carentes.

De acordo com Facchiano, o passe livre valeria desde quando a gestante recebe um documento médico comprovando sua gravidez até 60 dias após o parto.

Para Jossuela Pinheiro, nada mais justo que no momento mais delicado de sua vida a gestante carente tenha condições de fazer o pré-natal de forma digna, cumprindo as agendas de consultas e exames médicos para garantia de vida sua e do bebê.