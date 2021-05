Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Muitos moradores de Rosário do Ivaí estão perguntando: onde anda o prefeito Ilton Shiguemi Kuroda (foto), do PSD.

Segundo alguns munícipes, não se vê ele na Prefeitura, na cidade e também não atende às ligações telefônicas.

Segundo o ex-presidente da Câmara de Vereadores, Osmiranou Alves Siqueira (PSD), o Lustroso, desde quando Kuroda assumiu o novo mandato de prefeito em janeiro deste ano, ele não despachou dez dias na Prefeitura. No seu entender, a coisa mais grave que aconteceu com Kuroda foi ele ter sido reeleito, porque a partir de agora não precisa mais se preocupar com a população.

“Como não pode mais disputar a reeleição, com certeza vai ficar cada vez mais sumido, longe do povo”, comenta Lustroso, que foi vereador por quatro mandatos em Rosário do Ivaí e, na última eleição, só não foi reeleito por uma diferença de um voto.