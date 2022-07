Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Franciley Preto Godói Poim, do PSD,

Poim é contra aumento de vereadores e 13º salário

continua após publicidade .

A propósito de nota publicada nesta coluna, o presidente da Câmara de Apucarana, Franciley Preto Godói Poim, do PSD, reafirmou que durante sua gestão no comando o Legislativo não vai permitir que seja colocado em votação nenhum projeto que altere a composição da Câmara de 11 para 15 vereadores ou qualquer outro número, bem como que seja colocada proposta de pagamento de 13º salário para os vereadores.

Poim entende que “essas são propostas inoportunas, impopulares e totalmente desnecessárias para o momento político e econômico que estamos vivendo no País”. Ele garante que a Câmara está funcionando muito bem com os atuais 11 vereadores, não havendo necessidade de ampliar o número, pois isso só aumentaria as despesas da Casa de Leis. Quanto ao 13º salário, Poim afirma que é contra e entende que é uma proposta totalmente inoportuna tanto agora como em qualquer outro momento, apesar de algumas câmaras adotarem a medida.

continua após publicidade .









Siga o TNOnline no Google News