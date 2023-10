Da Redação

Prefeito de Rio Bom, Moisés de Andrade

A Câmara de Vereadores de Rio Bom aprovou nesta semana projeto de lei encaminhado pelo prefeito Moisés José de Andrade (foto), do PSD, que autoriza a prefeitura a complementar os vencimentos dos profissionais de enfermagem, totalizando desta forma o Piso Nacional de Enfermagem determinado pelo governo federal. O complemento será dado para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. O prefeito explica, no entanto, que o recebimento do piso está condicionado aos recursos federais repassados para esta finalidade. O prefeito entende que esses profissionais merecem ter um ganho à altura dos serviços que prestam à comunidade de modo geral, em especial nos momentos mais difíceis da pessoa quando acometida de alguma doença.

Recursos para saúde

O governo do Estado, por intermédio da Secretaria da Saúde, vai liberar nesta segunda-feira cerca de 150 milhões para todos os 399 municípios do Paraná. Segundo o secretário Beto Preto, esses recursos são destinados ao fortalecimento da capacidade de investimentos dos municípios, tendo em vista as dificuldades enfrentadas após o período da pandemia. São recursos que poderão ser aplicados em exames, tomografias e custeio de serviços prestados pelos consórcios de saúde às prefeituras. O valor destinado é correspondente a R$ 13,01 per capita. Na terça-feira também será realizado um grande evento em Curitiba com representantes de todos os hospitais do Estado, ocasião em que será anunciado aumento de 20% na cota do SUS.